Коул Кофилд: «Сен-Луи доверяет мне и выпускает на лед, чтобы добиться успеха. Нравится, как «Монреаль» действует»

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Коул Кофилд рассказал о доверии тренера «Монреаля» Мартена Сен-Луи.

«Сен-Луи доверяет мне и выпускает на лед, чтобы добиться успеха.

Я считаю, что мы играли хорошо даже в тех трех проигранных матчах до старта нашей победной серии.

Мне очень нравится, как мы действуем на льду прямо сейчас.

Мы играем друг за друга и чувствуем уровень поддержки трибун, который существенно вырос», – сказал нападающий «Канадиенс».

«Монреаль» одержал 3-ю победу подряд, забросив 5 шайб «Торонто». У Кофилда 3+3 на этом отрезке

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