Коул Кофилд: «Сен-Луи доверяет мне и выпускает на лед, чтобы добиться успеха. Нравится, как «Монреаль» действует»

рассказал о доверии тренера .

«Сен-Луи доверяет мне и выпускает на лед, чтобы добиться успеха.

Я считаю, что мы играли хорошо даже в тех трех проигранных матчах до старта нашей победной серии.

Мне очень нравится, как мы действуем на льду прямо сейчас.

Мы играем друг за друга и чувствуем уровень поддержки трибун, который существенно вырос», – сказал нападающий «Канадиенс».

«Монреаль» одержал 3-ю победу подряд, забросив 5 шайб «Торонто». У Кофилда 3+3 на этом отрезке