Коул Кофилд: «Сен-Луи доверяет мне и выпускает на лед, чтобы добиться успеха. Нравится, как «Монреаль» действует»

Коул Кофилд рассказал о доверии тренера «Монреаля» Мартена Сен-Луи.
«Сен-Луи доверяет мне и выпускает на лед, чтобы добиться успеха.
Я считаю, что мы играли хорошо даже в тех трех проигранных матчах до старта нашей победной серии.
Мне очень нравится, как мы действуем на льду прямо сейчас.
Мы играем друг за друга и чувствуем уровень поддержки трибун, который существенно вырос», – сказал нападающий «Канадиенс».
«Монреаль» одержал 3-ю победу подряд, забросив 5 шайб «Торонто». У Кофилда 3+3 на этом отрезке