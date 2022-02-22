Пастрняк, Линдхольм и Кофилд – звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала Пастрняка, Линдхольма и Кофилда звездами игрового дня.
Первая звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк с 3 (2+1) очками в матче с «Колорадо» (5:1). Он сделал 41-й дубль в карьере и разделил с Петром Недведом 5-е место в истории среди игроков из Чехии.
Вторая звезда – форвард «Калгари» Элиас Линдхольм с победной шайбой в матче с «Виннипегом» (3:1). Он продлил голевую серию до 8 матчей и повторил рекорд «Флэймс».
Третья звезда – форвард «Монреаля» Коул Кофилд с 3 (1+2) очками в матче с «Торонто» (5:2).