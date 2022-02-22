Пастрняк, Линдхольм и Кофилд – звезды дня в НХЛ

назвала Пастрняка, Линдхольма и Кофилда звездами игрового дня.

Первая звезда – форвард с 3 (2+1) очками в матче с «Колорадо» (5:1). Он сделал 41-й дубль в карьере и разделил с Петром Недведом 5-е место в истории среди игроков из Чехии.

Вторая звезда – форвард с победной шайбой в матче с «Виннипегом» (3:1). Он продлил голевую серию до 8 матчей и повторил рекорд «Флэймс».

Третья звезда – форвард с 3 (1+2) очками в матче с «Торонто» (5:2).