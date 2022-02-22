Сен-Луи после 5:2 с «Торонто»: «Монреалю» нужно немного самоуверенности, и прямо сейчас она приходит»

считает, что «Монреалю» нужна самоуверенность.

Исполняющий обязанности главного тренера «Канадиенс» высказался после победы над «Торонто» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я считаю, что нам нужно немного самоуверенности, и прямо сейчас она к нам приходит.

Самоуверенность – это не про высокомерие или излишнюю дерзость. Самоуверенность – это скорее про веру в себя и хорошее самоощущение.

И я думаю, что сейчас это у нас есть. Уверенность в себе крайне важна в , без нее нельзя добиться успеха», – сказал Сен-Луи.

«Монреаль» одержал 3-ю победу подряд, забросив 5 шайб «Торонто». У Кофилда 3+3 на этом отрезке