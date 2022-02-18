Кожевников о «Куньлуне»: «Клуб тянет регулярку КХЛ ко дну. Зачем нам такая обуза, если в ВХЛ есть «Югра» и «СКА-Нева»?»

Теги Металлург Нк КХЛ Югра СКА-Нева Сборная Китая по хоккею Александр Кожевников Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир ВХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Александр Кожевников назвал «Куньлунь» обузой, тянущей регулярку КХЛ ко дну.

– Мы в КХЛ столько возились с «Куньлунем», но на выходе получили клуб, который тянет регулярный чемпионат КХЛ ко дну. При этом сборная Китая ничего не показала на Олимпиаде даже в одном отдельно взятом матче, не закусилась. Народ, подозреваю, остался разочарован. 

Для нас проблема еще и в том, что рабочие места в «Куньлуне» – и для тренеров, и для игроков – мы отдали североамериканской школе, умудрились ей уступить даже внутри нашей лиги. Для меня это самое обидное.

– Что делать?

– Ну скажите, зачем нам в КХЛ такая обуза, как «Куньлунь», если в ВХЛ так растут и выдают такие эффектные гонки те же «Югра», «СКА-Нева», поднимает голову и Новокузнецк? Где воспитывается талантливая молодежь – в том числе и под сборную.

Тот же Санкт-Петербург набрал в хоккее такой ход и создал такую систему, что, к сожалению для меня, намного опередил нашу Москву, в которой «Звезда» даже не пробилась в плей-офф ВХЛ. Мое мнение: Питер уже заслужил в КХЛ два-три клуба.

Думаю, что Олимпиада в Пекине показывает нашему хоккею, в каком направлении дальше развиваться, – считает двукратный олимпийский чемпион. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные