Светлов о словах Осипова про слабость КХЛ: «Обычный перевод стрелок после 0:8. Лига дала китайскому хоккею отличный шанс подняться»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов прокомментировал высказывания защитника сборной Китая Дениса Осипова об уровне лиги.

– Знаете, меня сильно удивили слова защитника и сборной Китая, который объяснил недавний разгром своей команды от студентов-американцев слабостью КХЛ. На мой взгляд, это обычный перевод стрелок, который потребовался после 0:8.

В регулярном чемпионате КХЛ «Куньлунь» в последние годы не раз терпел разгромы, значит, дело не в лиге, а в клубной организации. Наоборот, КХЛ в этом олимпийском цикле дала китайскому хоккею отличный шанс подтянуть свой национальный хоккей. Если этим шансом не воспользовались ни клуб, ни сборная, это не проблема КХЛ.

На мой взгляд, в такой ситуации лучше поблагодарить лигу, а не списывать на нее свои грехи.

– Но победа американцев над Китаем со счетм 8:0 – тревожный сигнал для КХЛ?

– Не делал бы выводы по одному матчу. Молодые команды – всегда импульсивные, чередуют яркие победы с поражениями. Вспомним, как год назад фактически молодежная сборная России блестяще выиграла этап взрослого Евротура – «Кубок Карьялы», но тогда никто не спешил с выводами.

мне нравится, пока она самая скоростная на турнире, но в плей-офф многое решит мастерство. Также нужно учитывать особенности американского хоккея. Это у нас университетские команды на порядок слабее профессиональных. А в США студенческий хоккей очень мощно развит, там из университетов люди драфтуются в НХЛ едва ли не активнее, чем через молодежные лиги Канады.

– То есть слухи о проблемах КХЛ сильно преувеличены?

– Какие-то проблемы есть, но есть и реальность. А она такова, что, судя по всем котировкам, самые главные фавориты Пекина – сборные России и Финляндии, практически полностью сформированные из игроков КХЛ. Вывод понятен, – сказал Светлов.

Осипов о сборной США: «Между КХЛ и этими студентами – пропасть. Нам дали под жопу, показали, кто хоккеисты, а кто старается ими быть»