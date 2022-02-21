Третьяк о сборной и входах в зону: «Через пас, с поддержкой – так сейчас играют в НХЛ. Отмечалось, что вход у нас был простоват – вбрасывали как канадцы»

посетовал на игровые проблемы на Олимпиаде.

– Жамнов говорил, что с учетом размера площадок было больше борьбы. Это могло повлиять на игру команды в атаке?

– Лучше об этом спросить у тренера.

Единственное, многие специалисты отмечали, что вход в зону у нашей команды был немножко простоват. Вбрасывали в зону как канадцы, и там завязывалась борьба. Это очень много сил забирает у игроков.

А ведь у лучших образцов сборной СССР и России было по-другому – мы входили в чужую зону через пас, с поддержкой вдвоем-втроем.

Именно так сейчас играют в . Я внимательно слежу за североамериканской лигой и вижу, что там тренеры взяли все лучшее из хоккейных, тактических наработок. В том числе у России. В том числе то, что связано с игрой в атаке.

– Как было видно, в атаке в игре с финнами у нас были проблемы.

– Там у нас было меньше голевых моментов, чем у финнов. Посчитайте, сколько у нас, сколько у них.

И в том, что финны забили только две шайбы, исключительно заслуга нашего вратаря и самоотверженных защитников. Мы даже по броскам проиграли, поэтому финны заслуженно победили, – заявил президент .

Олимпиада показала, что мы на грани развала как хоккейная нация. Это были полтора месяца бесконечной склоки