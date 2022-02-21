Третьяк об остановке сезона КХЛ: «Не думаю, что отсутствие практики сыграло негативную роль на Олимпиаде. В свободное время можно работать над большинством, тактикой»

рассказал, повлияла ли остановка сезона на игру сборной на .

– В начале олимпийского турнира говорилось, что сборной России не хватало игровой практики по сравнению с остальными командами. Стоило ли так задолго останавливать регулярный чемпионат КХЛ?

– Трудно сейчас сказать. Хорошо, когда есть игровая практика. С другой стороны, когда есть свободное время, можно работать над большинством, меньшинством, тактикой.

У штаба сборной были все возможности отрабатывать и шлифовать игровые, тактические нюансы, формировать сыгранные тройки и пятерки.

Была возможность заниматься физической подготовкой, поскольку команда была в руках тренеров целых 20 дней.

А игроки – профессионалы, и я не думаю, что отсутствие практики сыграло серьезную негативную роль. Поэтому есть и плюсы, и минусы.

– В этой связи какое впечатление оставила у вас игра команды по первым матчам на Олимпиаде?

– По всем играм, к сожалению, защита и вратарь действовали лучше нападения.

Атака не выдавала результат, и мы ожидали большего: посчитайте, сколько голов мы забили. Плюс большинство молчало почти весь турнир.

Считаю, что нападение не сработало так, как хотелось. Мы не показали тот уровень в атаке, который всегда присущ российскому, советскому хоккею.

Мы всегда были сильны в атаке, у нас всегда нападающие были одними из лучших среди бомбардиров, входили в символические сборные. А здесь такого не было.

– Это связано с уровнем игроков в команде?

– Это касается уровня, подбора хоккеистов и руководства ими, то есть работы тренерского штаба – все вместе, – заявил президент .

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти