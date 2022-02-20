Александр Медведев: «Если лидеры клубов КХЛ не подходили под стиль сборной, тогда в какой хоккей мы играли? Есть вопросы к штабу»

Александр Медведев считает, что игрокам сборной России нельзя предъявлять претензии.

Российская хоккейная команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

«Что касается игры, думаю, ни в коем случае нельзя предъявлять претензии к ребятам, которые полностью отдавались игре. Они сражались и умирали на площадке, чего стоят только три меньшинства, в которых мы не пропустили ни одной шайбы. Но было бы странно не задать несколько вопросов, которые, может быть, не возникли бы, если бы мы сегодня выиграли.

Объективно говоря, финны сегодня играли лучше, и это причина нашего поражения. Тогда вопросы должны быть не к хоккеистам, которые были призваны в нашу сборную и провели на сборах около месяца до выезда в Пекин. Вопросы простые и, думаю, они есть на языке у всех, кто любит хоккей», – сказал Медведев.

Медведев отметил, что одним из вопросов являются причины отсутствия в составе сборной ведущих снайперов и бомбардиров КХЛ, за исключением Вадима Шипачева.

«Еще вопрос, почему ряд сильных защитников не был призван в сборную? Третий вопрос – если эти игроки не подходили под выбранный стиль игры нашей сборной, тогда в какой хоккей мы играли, под который не подходили минимум восемь лидеров клубов КХЛ? Это важно не только для анализа, но и для движения вперед, этот вопрос имеет ключевое значение.

Это вопросы и к тренерскому штабу, и к консультантам. Если бы мы выиграли сегодня, никто бы и не вспоминал, что происходило в предыдущих матчах. Да, проигрыш чехам можно связать с тем, что он ничего не решал. Есть такое выражение «возить тачку», думаю, не будет преувеличением сказать, что кроме сегодняшней игры, которая была битвой, стиль игры сборной лучше всего можно охарактеризовать этими словами», – сказал генеральный директор «Зенита», бывший президент и член правления ФХР.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти

Очень странные дела в сборной России: лучшего игрока СКА сначала держали в запасе, а теперь отправили домой из-за сомнительной травмы