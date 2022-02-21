Алексей Шевченко: «Ковальчук заставил игроков проскандировать какую-то кричалку перед 3-м периодом. Подействовало – мы сразу пропустили»

Алексей Шевченко сообщил, что Илья Ковальчук просил делать игроков перед 3-м периодом финала Олимпиады.
«Я весь турнир восхищался организаторскими навыками Ильи Ковальчука. Да вы и сами видели: отсутствие питания, товарищеских матчей.
Но он проявил себя и на тренерском поприще, если кто не знает.
Перед третьим периодом менеджер по работе с игроками КХЛ зашел в раздевалку и заставил игроков проскандировать какую-то кричалку.
Это подействовало, мы сразу пропустили», – написал Шевченко.
Сборная России проиграла Финляндии (1:2), пропустив вторую шайбу соперника на 31-й секунде третьего периода.
Ковальчук является менеджером национальном команды.
Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти