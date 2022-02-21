Алексей Шевченко: «Ковальчук заставил игроков проскандировать какую-то кричалку перед 3-м периодом. Подействовало – мы сразу пропустили»

сообщил, что Илья Ковальчук просил делать игроков перед 3-м периодом финала .

«Я весь турнир восхищался организаторскими навыками . Да вы и сами видели: отсутствие питания, товарищеских матчей.

Но он проявил себя и на тренерском поприще, если кто не знает.

Перед третьим периодом менеджер по работе с игроками КХЛ зашел в раздевалку и заставил игроков проскандировать какую-то кричалку.

Это подействовало, мы сразу пропустили», – написал Шевченко.

проиграла Финляндии (1:2), пропустив вторую шайбу соперника на 31-й секунде третьего периода.

Ковальчук является менеджером национальном команды.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти