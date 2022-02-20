Борис Майоров: «Обидно за наш хоккей! Если не сделаем выводов, останемся в роли «фаворитов», которых не уважает ни Гондурас, ни Дания»

Борис Майоров считает, что России недоставало индивидуального мастерства на Олимпиаде.

В финале турнира российская команда проиграла финнам со счетом 1:2.

– В финале нам явно недоставало индивидуального мастерства. Да не только в финале, на всем протяжении турнира. Вы посмотрите, мы в шести матчах не одержали ни одной уверенной победы. Все игры какие-то дерганные и до предела напряженные.

Имеющая высокий авторитет на международной арене сборная России вдруг оказалась командой, которая с трудом побеждает сборные Дании и Швейцарии. А если говорить о более солидных соперниках, то там все еще печальнее: чехам проиграли, со шведами три периода и овертайм завершили вничью и вот теперь финнам уступили.

– Чего нам в первую очередь не хватило для победы?

– Наш хоккей стал чересчур простеньким – из своей зоны шайбу выбрасываем, в чужую вбрасываем. Взаимодействие между игроками отсутствует. Мы ни разу не прошли среднюю зону в пас!

У нас по этому поводу часто ссылаются на то, что площадки стали меньше. Но ведь финны это делают. У них постоянно три игрока летят в атаку, а у нас – один, в лучшем случае два. Потому что игра зависит не от величины площадки, а от мастерства хоккеистов. Настоящий мастер на любой площадке себя проявит.

В результате ни одного по-настоящему опасного момента у чужих ворот мы так и не создали. Прискорбно было смотреть на это. Хотя я предполагал, что матч будет очень сложным с небольшим перевесом в пользу финнов.

Очень обидно за наш хоккей! Если не сделаем выводов, то так и останемся в роли «фаворитов», которых на деле никто уже не уважает – ни Дания, ни Швейцария, ни Гондурас, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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