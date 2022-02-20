Фетисов о поражении России: «Это показатель того, что есть в нашем хоккее. Финны выиграли много ЧМ за последние годы, а мы только никому ненужный в 2014-м»

поделился мнением о поражении сборной России в финале Олимпиады-2022.

Команда проиграла финнам со счетом 1:2.

«Финал предполагает такое развитие событий. Можно проиграть в одну шайбу, можно в одну выиграть. Результат – показатель того, что есть в нашем хоккее.

Финны шли к победе с того момента, как Юрзинов оттуда уехал. Они выиграли много чемпионатов мира за последние годы, а мы только особо никому ненужный в 2014-м.

Их лучшие хоккеисты играют на ведущих позициях в наших клубах. Они были мотивированы, рикошет при втором голе создал разницу», – сказал Фетисов.