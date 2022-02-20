Грицюк о поражении в финале Олимпиады: «Пустота, нет никаких чувств. Мы мало бросали, мало наседали. Финны выступили прекрасно»

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Арсений Грицюк считает обидным поражение от Финляндии в финале Олимпиады-2022.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2.
 
«Сейчас пустота. Нет никаких чувств. Обидное поражение, надо перезагрузиться и вернуться в клуб с новыми эмоциями.

Мы мало бросали, мало наседали. Финны очень здорово сыграли в середине, рушили почти все атаки. Мы мало играли в чужой зоне.

Для меня это первая Олимпиада. Расстроен, ведь были шансы. Я не скажу, что у нас не пошла игра. Это финны выступили прекрасно. Серебряная медаль тоже неплохо. Не у каждого есть такая награда.

Что касается моих планов, у меня еще год контракта с «Авангардом», с Омском пока ничего не обсуждал. Но да, я мечтаю сыграть в НХЛ», – сказал Грицюк.
 
Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти

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