Грицюк о поражении в финале Олимпиады: «Пустота, нет никаких чувств. Мы мало бросали, мало наседали. Финны выступили прекрасно»

считает обидным поражение от Финляндии в финале Олимпиады-2022.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2.



«Сейчас пустота. Нет никаких чувств. Обидное поражение, надо перезагрузиться и вернуться в клуб с новыми эмоциями.

Мы мало бросали, мало наседали. Финны очень здорово сыграли в середине, рушили почти все атаки. Мы мало играли в чужой зоне.

Для меня это первая . Расстроен, ведь были шансы. Я не скажу, что у нас не пошла игра. Это финны выступили прекрасно. Серебряная медаль тоже неплохо. Не у каждого есть такая награда.

Что касается моих планов, у меня еще год контракта с , с Омском пока ничего не обсуждал. Но да, я мечтаю сыграть в , – сказал Грицюк.



Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти