Ротенберг о 3-м золоте Большунова на Олимпиаде-2022: «Настоящий король лыж!»

назвал Александра Большунова королем лыж после 3-го золота на Олимпиаде.

Главный тренер высказался об успехе российского лыжника, одержавшего победы в скиатлоне, эстафете и марафоне.

«Фантастический Александр Большунов выиграл свое третье золото Олимпиады!

В невероятно сложных погодных условиях Александр не оставил соперникам ни шанса – настоящий король лыж!

У Ивана Якимушкина серебро, и это тоже великолепный результат. Поздравляю всех наших лыжников с великолепной !» – написал Ротенберг в инстаграме.

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