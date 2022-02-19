Ротенберг о 3-м золоте Большунова на Олимпиаде-2022: «Настоящий король лыж!»

Теги СКА лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) КХЛ Олимпиада-2022 Роман Ротенберг соцсети Иван Якимушкин Александр Большунов Хоккей

Роман Ротенберг назвал Александра Большунова королем лыж после 3-го золота на Олимпиаде. 

Главный тренер СКА высказался об успехе российского лыжника, одержавшего победы в скиатлоне, эстафете и марафоне.

«Фантастический Александр Большунов выиграл свое третье золото Олимпиады!

В невероятно сложных погодных условиях Александр не оставил соперникам ни шанса – настоящий король лыж!

У Ивана Якимушкина серебро, и это тоже великолепный результат. Поздравляю всех наших лыжников с великолепной Олимпиадой!» – написал Ротенберг в инстаграме.

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