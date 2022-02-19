Ирина Роднина: «Наши лыжники просто рвут всех на этой Олимпиаде. Большунов – великий спортсмен, король лыж»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поздравила российских лыжников с медалями Олимпиады-2022.

сегодня победил в масс-старте свободным стилем, стал серебряным призером.

«Я искренне счастлива за Большунова и Якимушкина, наши лыжники просто рвут всех на этой ! Феноменальный результат, просто без слов. Саша Большунов – великий спортсмен, король лыж, это точно.

Он же не первый и не второй год на высоте, Саша показывает сногсшибательную стабильность. Это и есть показатель его величия.

Должен ли Большунов стать знаменосцем на закрытии Игр? Это должна решать команда. Мы все время гадаем, предлагаем своих кандидатов, но последнее слово за командой, за руководителями.

Решать за них и лезть туда не надо. Как решат, так решат. Для нас самое главное, что наши лыжники дарят нам такие эмоции и феноменальные победы», — сказала Роднина.

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