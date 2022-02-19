Виталий Милонов: «Чтобы норвежцы успокоились, для них надо создавать отдельные фуфломедали, фуфлыжные, с фуфлозолотом»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал победу Александра Большунова в коньковом марафоне на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Второе место занял россиянин , третье – норвежец . Из-за погодных условий дистанция марафона была сокращена до 28,4 км.

«Норвежцы искренне считают, что в лыжах должны побеждать они или гонки не должны состояться. Естественно, они думают, что создана для них, они немного замороженные и не понимают, что это соревнования для всех.

Чтобы они успокоились, для них надо создавать отдельные фуфломедали, фуфлыжные, с фуфлозолотом, цыганские.

Им надо их выдавать сразу, как они приезжают на Олимпиаду, чтобы они не мешали другим спортсменам проявлять свои лучшие качества. Норвежская школа всегда была прекрасной, но сейчас они пускают сопли и жалуются.

Сашу Большунова надо поздравить. Он молодец», – сказал Милонов.

«Называйте меня как хотите, но я себя великим не считаю». Чемпионская речь Александра Большунова, который покорил Олимпиаду