Тихонов о Большунове: «Имя Александр созвучно со знаменосцем. Меня тоже назвали Александром, и я был знаменосцем в Америке. Символичность в этом есть»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону считает российского лыжника Александра Большунова достойным роли знаменосца сборной России на закрытии Игр в Пекине.

На Олимпиаде-2022 Большунов выиграл три золота.

«Большунова в знаменосцы! Заслужил! Имя Александр созвучно со знаменосцем. Меня тоже назвали Александром. И я был знаменосцем в Америке, Карелин тоже наш тезка, и он тоже был знаменосцем. Символичность в этом есть. Умница Большунов! Он достоин этого», – сказал Тихонов.

Сегодня Большунов одержал победу в марафоне, серебро завоевал еще один россиянин Иван Якимушкин.

«Слезы радости! Это здорово. Вот так и должно быть в коллективе! Посмотрите, какая слаженность у Вяльбе. Красиво, интересно, правильно!

Норвежцы хотели 15 километров? У них все время сопли висят. Астма – это заболевание Норвегии. Все время они делают под себя. С одной стороны, молодцы. Все для победы своей страны.

Клебо снялся – это его проблемы. Он великий спортсмен. Он видел, что не в том состоянии, ничего страшного в этом нет», – добавил Тихонов.

«Называйте меня как хотите, но я себя великим не считаю». Чемпионская речь Александра Большунова, который покорил Олимпиаду