Большунов о поддержке жены: «Она была со мной в самые трудные минуты, когда все складывалось не очень хорошо. Забирала негативные эмоции»

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о поддержке со стороны жены, Анны Большуновой.

«Она меня всегда поддерживает. Она была со мной в самые трудные минуты, когда шла подготовка к сезону и все складывалось не очень хорошо. Возможно, она забирала негативные эмоции себе – ведь, когда что-то не получается, я очень сильно расстраиваюсь.

Она забирала эти эмоции, помогала с ними справляться. Хорошо, когда близкий человек рядом, понимает и переживает вместе с тобой. Так гораздо спокойнее, чем одному», – сказал Большунов.

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