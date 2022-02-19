Большунов о поддержке жены: «Она была со мной в самые трудные минуты, когда все складывалось не очень хорошо. Забирала негативные эмоции»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о поддержке со стороны жены, .

«Она меня всегда поддерживает. Она была со мной в самые трудные минуты, когда шла подготовка к сезону и все складывалось не очень хорошо. Возможно, она забирала негативные эмоции себе – ведь, когда что-то не получается, я очень сильно расстраиваюсь.

Она забирала эти эмоции, помогала с ними справляться. Хорошо, когда близкий человек рядом, понимает и переживает вместе с тобой. Так гораздо спокойнее, чем одному», – сказал Большунов.

«Называйте меня как хотите, но я себя великим не считаю». Чемпионская речь Александра Большунова, который покорил Олимпиаду