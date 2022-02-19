Александр Большунов: «Не считаю себя великим. Есть много спортсменов, у которых намного больше медалей, чем у меня»

Российский лыжник рассказал о своих ощущения после того, как выиграл третье золото на в Пекине.

На Играх-2022 россиянин завоевал три золота – в скиатлоне, эстафете, марафоне, серебро в «разделке» и бронзу в командном спринте.

– Вы трехкратный олимпийский чемпион – какими словами опишете то, что происходит в голове?

– Какими словами… Ха-ха, сказал бы я, но вам нельзя это говорить! Грандиозно! Я даже не могу найти слов. Это очень грандиозный день – давать интервью, когда у меня есть три золотые медали. Это очень круто!

Наверное, и правильно, что я не смог завоевать золото 4 года назад в Корее – благодаря этому у меня была большая мотивация на этой Олимпиаде. Я ставил цель – взять минимум две золотые медали, а есть три. Я очень горд этим результатом, это невероятно. У меня пять медалей, я на 200% доволен результатом здесь.

После гонки я поцеловал китайский снег. Хочу сказать большое спасибо китайской земле за то, что она так приняла меня и что я стал здесь трехкратным олимпийским чемпионом.

– Вы уже говорили, что рано называть вас великим. Теперь не рано?

– Вы можете называть как хотите, но я себя великим не считаю. Есть много спортсменов, у которых намного больше медалей, чем у меня.

– Тот, кто выигрывает 30 и 50 км на одном турнире, получает звание короля лыж. Вы – король лыж?

– Не знаю, у вас надо спрашивать. Сегодня гонку специально сократили, ха-ха-ха, – сказал Большунов.

«Называйте меня как хотите, но я себя великим не считаю». Чемпионская речь Александра Большунова, который покорил Олимпиаду

🥇🥇🥇Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?