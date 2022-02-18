Алина Загитова о хоккейной сборной: «Зубами вырвали победу у Швеции. Спасибо за заряд адреналина, только вперед!»

Алина Загитова поздравила сборную России по хоккею с выходом в финал Олимпиады-2022.
Российские хоккеисты переиграли команду Швеции (2:1 Б) в полуфинале турнира в Пекине.
В финале сборная России сыграет со сборной Финляндии. Матч состоится 20 февраля.
«Ура! Наши хоккеисты в финале.
Вырвали у Швеции победу зубами! Последний буллит все решил. Спасибо за заряд адреналина. Только вперед!» – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны
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