Алина Загитова о хоккейной сборной: «Зубами вырвали победу у Швеции. Спасибо за заряд адреналина, только вперед!»

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Алина Загитова поздравила сборную России по хоккею с выходом в финал Олимпиады-2022.

Российские хоккеисты переиграли команду Швеции (2:1 Б) в полуфинале турнира в Пекине.

В финале сборная России сыграет со сборной Финляндии. Матч состоится 20 февраля.

«Ура! Наши хоккеисты в финале.

Вырвали у Швеции победу зубами! Последний буллит все решил. Спасибо за заряд адреналина. Только вперед!» – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны

 
 
 
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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

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