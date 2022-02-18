Шарипзянов о буллитах со Швецией: «Я голос сорвал, все молитвы прочитал на лавке»

признался, что читал молитвы в ходе серии буллитов в полуфинале .

одержала победу над командой Швеции (2:1 Б) и вышла в финал олимпийского хоккейного турнира.

«Я голос сорвал, все молитвы прочитал на лавке.

Очень рад, что такой исход матча. Сейчас нужно немножко этому порадоваться и готовиться дальше.

Хорошо, что есть один день на восстановление, завтра потренируемся.

Думаю, в финале Олимпиады не нужны никакие дополнительные эмоции: ты понимаешь, что это, и надо просто выходить и играть, – заявил Шарипзянов.