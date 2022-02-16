Вячеслав Войнов: «Уровень этой Олимпиады повыше, чем в 2018 году. Команды сбалансированные»

Защитник сборной России Вячеслав Войнов дал комментарий после победы над командой Дании (3:1) в четвертьфинале Олимпиады-2022.
«Очень тяжелый матч. К сожалению, не все получается забивать, разбирали игру вратаря, заметили, что он садится вниз.
Уровень этих Игр повыше, чем в 2018 году, команды сбалансированные.
[об эпизоде в третьем периоде, когда ему пришлось спасать пустые ворота] Это все в доли секунды: произошла небольшая ошибка, удалось занять место в воротах.
Разбирали игру вратаря датчан: нам говорили, что он берет весь низ, поэтому бросали верхом», – сказал Войнов.
Россия выдала мощь: прижала датчан, создала россыпь моментов, пропустила всего один гол