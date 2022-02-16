Курдин о матче с Данией: «Игра не женщина, чтобы нравиться. России повезло, отскочили в третьем периоде»

, первый тренер форварда , оценил выступление сборной России в матче 1/4 финала Олимпиады-2022 против Дании (3:1).

– Игра не женщина, чтобы нравиться. В третьем периоде повезло, отскочили. В полуфинале все может по-другому перевернуться.

– То есть команда пока демонстрирует не чемпионскую игру?

– Два матча на Олимпиаде осталось. Если выиграют оба, значит, была чемпионская игра. На таких турнирах главное – это результат. Если он есть, то, как выиграли, забудется.

Критиковать незачем. А красивой игры пока нет, и в третьем периоде был мандраж – датчане могли забить. Будем дальше смотреть, чем это все закончится.

– Как оцените игру своего воспитанника Никиты Гусева? У него 2 (0+2) в матче.

– От него хотелось бы лучшей игры. Но много разных причин на это. Гусев игрок-созидатель, в одном звене ему нужны креативные хоккеисты, а не те, которые вбрасывают шайбу и бегают как по рельсам. А у него постоянно разные партнеры, – сказал Курдин.

Россия выдала мощь в нужный момент. Прижали датчан, создали кучу моментов, пропустили всего один гол