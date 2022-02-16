Владислав Третьяк: «Четвертьфинал с Данией показал, что слабых соперников в хоккее не осталось. Валидольная победа»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался касательно победы сборной России в матче против Дании (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022.

«Тяжелая, валидольная победа. Датчане играли второй матч за два дня, но все равно сумели доставить нашей сборной немало проблем. Исход игры был неясен до последних секунд.

Что ж, четвертьфинал показал, что слабых соперников в международном хоккее не осталось. Всех поздравляю с выходом в полуфинал», – сказал Третьяк.

Россия сыграет с победителем пары Швеция – Канада в 1/2 финала Олимпиады-2022, Финляндия – со Словакией

Россия выдала мощь в нужный момент. Прижали датчан, создали кучу моментов, пропустили всего один гол