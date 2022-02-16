Вайсфельд о матче с Данией: «Содержание игры не сказать чтобы порадовало. Но сейчас главное – результат»

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал победу сборной России над Данией (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022.

«Самое главное в матче с Данией – это победа. Содержание игры не сказать чтобы порадовало. Но сейчас главное – результат.

Очень трудно что-то предсказывать на этих Играх. Я был уверен, например, что американцы за золото будут бороться, а они словакам в четвертьфинале проиграли. Так что хорошо, что мы выиграли.

Забили лидеры – Шипачев, Нестеров, Войнов. Не сомневался, что Федотова поставят в ворота. Скорее, удивился, когда его в матче с Чехией выпустили. Сейчас все понятно: они сделали ставку на Федотова, и больше никто играть не будет. Если только с Иваном что-то произойдет.

Даже не знаю, с кем нам лучше встречаться в полуфинале. Чего гадать? Надо выходить и играть. Я не вижу принципиальной разницы между соперниками», — сказал Вайсфельд.