Гусев о 3:1 с Данией: «Мы хорошо играли, но никак не могли забросить шайбу. Это давило на нас»

Нападающий сборной России Никита Гусев подвел итоги матча против Дании (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022.

«Нервная игра. В первом периоде начали хорошо, не давали датчанам создавать моменты, но и сами не могли забить. Потом пропустили гол, это нас немного надломило. Но затем снова начали играть в свой хоккей, и с каждым периодом все было лучше и лучше.

Проблема была в том, что при большом количестве бросков не могли забить. Мы хорошо играли, но никак не могли забросить шайбу. На нас это давило.

Мыслей о поражении у меня нет никогда. Сам я могу играть лучше. Но самое главное, что команда победила и мы идем дальше», – сказал Гусев.

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Россия выдала мощь в нужный момент. Прижали датчан, создали кучу моментов, пропустили всего один гол