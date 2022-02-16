Михайлов об игре сборной России: «Надо копаться у себя в голове. У ребят большое количество нереализованных моментов»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мыслями о победе сборной России над Данией (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

«Самое главное, что команда выиграла. Мы обязаны были проходить Данию. В первую очередь я бы хотел выделить Федотова. Игра была сложная и трудная, но на простых нет. Отмечу, что наша команда прибавляет. Если бы игроки не прогрессировали по ходу турнира, то у Дании мы бы не выиграли.

Ребята выдержали первую игру на вылет, это хорошо. Обратная сторона – большое количество нереализованных моментов у ребят в атаке. Надо копаться у себя в голове. Ждем противника по полуфиналу», – сказал Михайлов.

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