Капитан сборной России Вадим Шипачев прокомментировал победу над Данией (3:1) в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады-2022.

– Как оценишь матч?

– Нормальный матч, выиграли. Были моменты, когда нам надо было забивать, тогда не так нервно провели бы концовку.

– Забив гол, почувствовали, что гора с плеч упала?

– Хорошо, когда получается забивать. Мы вышли вперед, это придало нам уверенности. Дальше были моменты, но мы их не забили и подарили шанс сопернику.

– Гусев специально отдавал вам?

– Гусь сказал, что я должен был стоять на дальней штанге. А там уже чик-пык, рикошет – непонятно получилось. Будем считать, что мы заранее с ним договорились.

– Что ты скажешь людям, которые скажут, что датчан надо было обыгрывать крупно?

– Команда Дании хорошо играет в защите, они и под шайбу ложились, много заблокировали бросков. Хорошая команда, все составы подравниваются. Я доволен – мы выиграли, идем дальше, – сказал Шипачев.