Жамнов о сборной России: «Хочется, чтобы плита перестала давить, ребята чуть расслабились и просто играли в хоккей»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением об игре команды в матче с Данией (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022.

– Как вы пытались менять игру в критические моменты?

– Старался успокоить ребят. Потому что пошла суета. Попросили, чтобы защитники разговаривали с вратарем во время подборов около своих ворот. Хотя мы постоянно их просим об этом.

– Несколько раз мелькала мысль, что сборной России очень везет на . Чувствуете, что «прет»?

– Давайте поговорим об этом 20-го числа (в день финала – прим. Sports.ru). Меня больше тревожит другое. Хочется, чтобы ребята чуть расслабились и просто играли в хоккей. Чтобы плита перестала давить.

Хочу, чтобы ребята почувствовали уверенность, они все умеют играть. Они должны выходить и наслаждаться каждым моментом, такое событие бывает раз в жизни. Пусть снимут этот груз и выходят с холодной головой. Поверьте, у них все получится, – сказал Жамнов.

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