Алексей Терещенко: «Хорошо, что Шипачев наконец-то забил, но ему надо прибавлять. Мы все ждем от Вадима другой игры»

Трехкратный чемпион мира прокомментировал победу сборной России в матче против Дании (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

«По большому счету, мы сыграли только с одной командой из большой шестерки, и то сборная тогда отлетела от чехов. Слава Богу, выиграли в четвертьфинале.

В третьем периоде датчане полетели вперед, но мастерства им не хватило и хладнокровия. Здорово сыграл Федотов и ребята, так что выиграли заслуженно. Прибавляет ли команда? Это будет понятно только от того, кто нам попадется дальше. И с Канадой, и со Швецией будет потяжелее в полуфинале.

Сегодня Семенова поставили вместо Воронкова к Слепышеву и Карнаухову. Сам Воронков выходил с Шипачевым, значит, тренеры еще ищут варианты. Наверное, хотят, чтобы с Вадимом был более быстрый и универсальный игрок, нацеленный на ворота. Сразу это звено стало меньше моментов создавать, но зато появилась мощь, с которой топтали датчан у их ворот.

Хорошо, что наконец-то забил Шипачев, но ему надо прибавлять. Мы все ждем от Вадима другой игры», – сказал Терещенко.

Россия сыграет с победителем пары Швеция – Канада в 1/2 финала Олимпиады-2022, Финляндия – со Словакией

Россия выдала мощь в нужный момент. Прижали датчан, создали кучу моментов, пропустили всего один гол