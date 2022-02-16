Алексей Терещенко: «Хорошо, что Шипачев наконец-то забил, но ему надо прибавлять. Мы все ждем от Вадима другой игры»

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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал победу сборной России в матче против Дании (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине. 

«По большому счету, мы сыграли только с одной командой из большой шестерки, и то сборная тогда отлетела от чехов. Слава Богу, выиграли в четвертьфинале.

В третьем периоде датчане полетели вперед, но мастерства им не хватило и хладнокровия. Здорово сыграл Федотов и ребята, так что выиграли заслуженно. Прибавляет ли команда? Это будет понятно только от того, кто нам попадется дальше. И с Канадой, и со Швецией будет потяжелее в полуфинале.

Сегодня Семенова поставили вместо Воронкова к Слепышеву и Карнаухову. Сам Воронков выходил с Шипачевым, значит, тренеры еще ищут варианты. Наверное, хотят, чтобы с Вадимом был более быстрый и универсальный игрок, нацеленный на ворота. Сразу это звено стало меньше моментов создавать, но зато появилась мощь, с которой топтали датчан у их ворот.

Хорошо, что наконец-то забил Шипачев, но ему надо прибавлять. Мы все ждем от Вадима другой игры», – сказал Терещенко.

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