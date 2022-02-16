Россия – Дания. Онлайн-трансляция начнется в 09:00

Теги Сборная России по хоккею Сборная Дании по хоккею Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир онлайны Хоккей

Сборная России сыграет против сборной Дании в четвертьфинальном матче на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Россия – Дания
Дата проведения
16 февраля, 09.00
Онлайн матча Видео

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