Россия – Дания. Онлайн-трансляция начнется в 09:00

Сборная России сыграет против сборной Дании в четвертьфинальном матче на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 16 февраля, 09.00
Шипачев пока проваливает Олимпиаду. В Пхенчхане-2018 он вообще сел в запас после первой игры – и стал чемпионом
России нужно срочно переосмыслить подготовку к топ-турнирам. Нынешний формат тормозит наш хоккей
Мы выяснили, что вы не знаете многих игроков хоккейной сборной в лицо. Показываем всех, кто приехал в Пекин