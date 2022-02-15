Тренер Дании: «Уважаю российский хоккей. Не всех знаю по именам в составе России, но вижу, какой высокий уровень у игроков»

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Главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс прокомментировал победу над Латвией (3:2) в матче квалификации плей-офф Олимпиады-2022.

В 1/4 финала команда сыграет с Россией.

«Счастлив и горжусь этой победой, но надо честно сказать, что мы победили из-за нашего вратаря и удачи. Латвия играла здорово, доставила нам много проблем, но нам повезло реализовать свои моменты.

В четвертьфинале нужно сыграть более компактно, нужно показать свое настоящее лицо, чтобы иметь шансы против сборной России.

Я уважаю российский хоккей, у вас очень много классных игроков. Я даже не всех знаю по именам в этом составе, но вижу, каким высоким уровнем обладают эти игроки», – сказал Элерс.

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