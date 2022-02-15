Александр Кожевников: «Поражение от Дании будет катастрофой. Надеюсь только на победу, у нас есть игроки для этого»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мыслями о предстоящем матче сборной России против Дании в 1/4 финала Олимпиады-2022.

– Сборная Дании – упрямая команда, играет от обороны. Как показал предварительный раунд, нам тяжело дается вскрывать такую защиту.

Для датчан самое главное – не пропустить, а забьют или нет – как получится. Это их принцип. Но будем надеяться, что игроки, на которых самая надежда, а это Вадим Шипачев, Михаил Григоренко, Никита Гусев, вылезут из окопов. И реализация большинства в таких матчах имеет одну из главных ролей.

– Если сборная России проиграет Дании, это будет катастрофа?

– А как еще? Конечно, поражение от Дании будет катастрофой. Это матчи на вылет.

Но я надеюсь только на победу. Будем верить в лучшее. И у нас есть игроки для этого. Хочется, чтобы хоккеисты, от которых все ждут такой игры, сыграли на своем уровне, – сказал Кожевников.