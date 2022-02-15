Николишин о том, что состав у Дании опытнее, чем у России: «Конечно. Вообще-то они уже больше побед одержали, чем наша сборная»

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Чемпион мира Андрей Николишин поделился мыслями о предстоящем матче сборной России против Дании в 1/4 финала Олимпиады-2022. 

– Датчане от матча к матчу доказывают свою профпригодность. Да вы посмотрите, сколько матчей в НХЛ сыграли ранее игроки датской команды и сколько россияне? У соперника общая сумма матчей почти в два раза больше! А ведь это тоже говорит о многом.

– Получается, что состав у датчан даже более опытный?

– Конечно. И не только опытный, но и мастеровитый. Вообще-то они на Олимпиаде уже больше побед одержали, чем сборная России.

– В чем их главный козырь?

– Командная игра. У них все, что происходит на льду, ей подчинено. Все лидеры датчан играют не на себя, не на собственный имидж, а именно на команду, очень четко выполняют тренерское задание.

Датчане действуют почти без ошибок. За редким исключением – вот сегодня во втором периоде подарили латышам пару моментов, когда те убегали «1 в 0» и даже «2 в 0». А так они сопернику вообще ничего сделать не дают. Очень четко игровое задание выполняют, – сказал Николишин.

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