Третьяк о матче с Данией: «Все зависит от дисциплины. Пять на пять мы никому не проиграем»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча сборной России против Дании в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

«Команда готовится к матчу. Мы с датчанами уже играли, и матч был тяжелым. Датчане – хорошая, дисциплинированная команда, легко с ними не будет, как с любым соперником на Олимпийских играх.

Все зависит от дисциплины. Будет хорошая дисциплина – в формате пять на пять мы никому не проиграем. А неравные составы… Тренеры работают над большинством и меньшинством. Очень надеюсь, что в плей-офф они исправят ситуацию», – сказал Третьяк.