Конькобежец Захаров о своих словах про российских хоккеистов: «В каждой сборной есть свои маленькие засранцы»

Конькобежец Руслан Захаров ответил на вопрос о том, давило ли на него его заявление про хоккеистов сборной России.

Ранее он раскритиковал команду за то, что она отказалась лететь в одном самолете с другими спортсменами на Олимпиаду в Пекин, заявив: «Пусть хоккеисты не живут в олимпийской деревне, не садятся со мной за стол».

Захаров – олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке. Сегодня он завоевал серебро Олимпиады в составе сборной России по конькобежному спорту в гонке преследования.

«Заявление про хоккеистов давило? Посмотрите на меня! Что на меня может давить?

В деревне встречались. Я каждый день всех вижу, со всеми здороваюсь. Мы все одна команда. Просто в каждой сборной есть свои маленькие засранцы. У нас в олимпийской сборной России тоже много разных засранцев. Я ведь тоже в чьих-то глазах не очень корректен и слишком прямолинеен.

Вспоминаю о хоккеистах, только когда говорю с вами. Сижу смотрю все спортивные мероприятия, какие могу. Очень хотел посмотреть горные лыжи, но их перенесли – зато посмотрел керлинг. Тоже болел за ребят, там классный капитан Сергей Глухов, такой длинноволосый. Парни здорово играют. Люблю спорт! Если что-то не так – говорю прямо, с удовольствием дискутирую, но от своей позиции не отступаю.

Пойти в хоккей? В хоккей сложно, но есть разные идеи. Пока тяжело говорить о смене вида спорта. Надо все это обдумать и вынести на семейный совет. У нас на совете два совершеннолетних – я и моя супруга. Голосовать будут только два человека. Будем голосовать, пока не придем к одному мнению», – сказал Захаров.

Конькобежец Захаров: «Пусть хоккеисты не живут в олимпийской деревне, не садятся со мной за стол»

Ковальчук о критике сборной: «Хочу пожелать Захарову успеха на Олимпиаде. Будем за него болеть и переживать. За одним столом посидим обязательно»