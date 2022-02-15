Вячеслав Быков: «Стиль датчан можно сравнить с зубной болью: неприятный и тяжелый хоккей»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от матча национальной команды против Дании в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

«Четвертьфинал – неприятная стадия, поэтому не нужно говорить, что нам повезло с жеребьевкой. Датчане тоже хотят выиграть.

Думаю, будет очень закрытая игра. И цена первого гола будет очень важна.

Нужно быть осторожными и дисциплинированными. И не стоит ждать красивого хоккея. [Главный тренер сборной Дании] Элерс – приверженец вязкого хоккея. Стиль датчан можно сравнить с зубной болью: неприятный и тяжелый хоккей», – сказал Быков.