Вячеслав Быков: «Стиль датчан можно сравнить с зубной болью: неприятный и тяжелый хоккей»

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от матча национальной команды против Дании в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

«Четвертьфинал – неприятная стадия, поэтому не нужно говорить, что нам повезло с жеребьевкой. Датчане тоже хотят выиграть.

Думаю, будет очень закрытая игра. И цена первого гола будет очень важна.

Нужно быть осторожными и дисциплинированными. И не стоит ждать красивого хоккея. [Главный тренер сборной Дании] Элерс – приверженец вязкого хоккея. Стиль датчан можно сравнить с зубной болью: неприятный и тяжелый хоккей», – сказал Быков.

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