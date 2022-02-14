Чешский тренер Черник о хоккее в Китае после Олимпиады-2022: «Государство может перестать его поддерживать, снести арены, на их месте возвести небоскребы»

Чешский тренер Томаш Черник, на протяжении нескольких лет работавший с китайскими молодыми игроками, рассказал о том, что ждет хоккей в этой азиатской стране по завершении Олимпиады-2022.

– За 4,5 года я увидел прогресс, особенно в количестве игроков. В Пекине, ставшем центром китайского хоккея, число игроков и арен значительно возросло. Правительство потратило на это много денег, возросла конкуренция. Также вырос и уровень мастерства хоккеистов, но они едва успели подготовиться к .

Мы пытались изменить их менталитет, приблизить их к той системе, которая существует в Европе или Канаде, но это большой бизнес. У клубов здесь есть владельцы, ими руководят как частными компаниями. Это очень дорогой вид спорта, и только богатые семьи могут себе позволить занятия. И это нам изменить не удалось. Игроки сосредоточены только на себе, а выступления команды их не слишком волнуют.

Взрослого хоккея тут почти нет. Те игроки, у которых что-то получается и которые имеют достаточно средств, стараются уехать в Канаду, США. Проводится чемпионат Китая раз в год, когда хоккеисты возвращаются из-за рубежа и делятся на команды в зависимости от округа.

– Что хоккей в Китае ждет дальше?

– Вопрос в том, не будет ли он умирать так же, как в Японии после Игр в Нагано. Государство может перестать его поддерживать, снести арены, на их месте возвести небоскребы. Так что с хоккеем может быть покончено – такая вероятность есть, – сказал Черник.