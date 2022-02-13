Йип после 0:5 от Канады: «У Китая было два попадания в штангу – показали, что можем сражаться. Это придаст уверенности»

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Нападающий сборной Китая Брэндон Йип высказался после поражения от команды Канады (0:5) в матче Олимпиады-2022.

Китай и Канада теперь сыграют в плей-офф – на этапе 1/8 финала. Игра состоится 15 февраля.

«У нас было два попадания в штангу при игре в большинстве, и это вызвало всплеск эмоций, так что это придаст нам уверенности в будущем.

Думаю, мы показали, что способны сражаться.

Но нам надо реализовывать наши голевые моменты и найти способ не сдаваться быстро, потому что против такой команды очень сложно отыграться», – заявил Йип.

Китай проиграл 3 матча подряд на Олимпиаде с общим счетом 2:16

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