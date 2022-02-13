Клод Жюльен: «Сборная Китая становится все лучше, не сдается. Канада показала сбалансированный хоккей»

Главный тренер сборной Канады дал комментарий после победы над командой Китая (5:0) на Олимпиаде-2022.

«В этом матче мы не останавливались на 20 минут, что было в прошлых двух играх.

Сегодня мы показали сбалансированный хоккей, играли практически все 60 минут. Можно быть довольным определенными вещами, но ты никогда не будешь удовлетворен.

Что касается сборной Китая, то мы играли против команды, которая, кажется, постепенно становится все лучше. Они не сдаются, усердно сражаются, у них были голевые моменты», – сказал Жюльен.

Китай и Канады вновь сыграют 15 февраля – теперь уже на стадии плей-офф турнира.