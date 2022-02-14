Ткачев про 3-дневную паузу перед 1/4-й: «Игра отнимает очень много сил. Есть время отдохнуть, потренироваться, наиграть большинство»

Нападающий сборной России ответил на вопросы после тренировки команды на Олимпиаде-2022.

– У вас три дня паузы. Это хорошо или плохо?

– Не знаю, мы готовимся, исходя из того графика, который у нас есть.

Есть три дня, их надо правильно использовать. Если бы их не было, готовились бы по-другому. Есть время и отдохнуть, и потренироваться, и наиграть в том числе большинство.

– Но лучше-то что – три дня отдыхать или играть два матча подряд?

– Игра отнимает очень много сил, поэтому лучше отдохнуть.

– Как вам эта арена (сборная проведет матч 1/4 финала на другом стадионе в Пекине – прим. Sports.ru)?

– Лед примерно одинаковый везде. Здесь, наверное, жарче чуть-чуть. Немного другая арена, но приходится привыкать.

– Чему научил матч с Чехией?

– Не увлекаться атакой чересчур.

Другими словами, мы можем играть в атаке, но не должны забывать про оборону. То есть внимательнее надо без шайбы, не совершать ненужных ошибок, – сказал Ткачев.