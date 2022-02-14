Гимаев-младший о сборной: «Хочется видеть кучу шайб, но на Олимпиаде этого делать не надо – нужно медали брать»

Бывший защитник клубов КХЛ, комментатор прокомментировал итоги матча между сборными России и Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

«Игра с Чехией не была для нас ключевой – это просто проверка. Здорово, что мы забили пять шайб, особенно на фоне предыдущих матчей.

Что касается плохих моментов, снова хромала дисциплина – нахватали кучу удалений. Игра в неравных составах была очень плохой. И удаление Воронкова как раз перевернуло ход матча.

Мне кажется, Дмитрий вообще не думал о том, чтобы попасть в голову. Просто сыграл на противоходе, а чех наклонился – вот и получился удар в голову. Здесь никаких вопросов нет – удаление. Но никакого злого умысла не было.

Не думаю, что такая игра перед плей-офф обескуражит наших ребят. Наоборот, мы показали, что можем забивать. А в предыдущих двух встречах – что можем сыграть на результат от обороны.

Старались сыграть в атакующей манере – и наиграли на 5:6. Считаю, что нам надо играть на результат и выигрывать. Если игра без моментов приносила результат – пусть так и будет.

Понятно, хочется видеть кучу заброшенных шайб. Но на этого делать не надо – надо медали брать», – сказал Гимаев-младший.

Россия закончила группу лихой перестрелкой с чехами. Проиграли, но забили пять