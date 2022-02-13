Третьяк о сборной России: «Очень много вопросов по игре спецбригад. Будем надеяться, что до 1/4 финала штаб сумеет внести коррективы»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сборная Чехии по хоккею Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Матч ТВ Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мыслями об игре сборной России в матче против Чехии (5:6 ОТ) на Олимпийских играх-2022.

«Думаю, зрителям было интересно смотреть матч. Хорошо, что команда почувствовала вкус гола – забить чехам смогли сразу пять хоккеистов.

Но очень много вопросов остается по игре спецбригад, как к большинству, так и к меньшинству. Эти компоненты – ключевые в современном международном хоккее, к плей-офф их нужно обязательно подтягивать.

До четвертьфинала есть три полноценных тренировочных дня, будем надеяться, что за это время штаб команды сумеет внести коррективы и поработать над улучшением игры в большинстве и меньшинстве», – сказал Третьяк.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные