Ковальчук о жалобах на арбитров: «О предвзятости речи не идет, судят так, как умеют. Момент с Воронковым спорный – захлестнули эмоции»

Менеджер сборной России Илья Ковальчук высказался про удаление форварда Дмитрия Воронкова в матче Олимпиады-2022 против команды Чехии (5:6 ОТ).
– «5+20» не показалось перебором?
– Это хоккей. Судьи так решили.
Момент спорный, арбитр выписал штраф, игроков захлестнули эмоции. К сожалению, пропустили в меньшинстве два гола. Будем делать выводы.
– После матча с чехами игроки сборной России жаловались на судейство. Оцените работу арбитров.
– Не хотел бы обсуждать судейство. Все судьи судят так, как умеют.
Ни о какой предвзятости речи не идет.
Нужно быть более сконцентрированными и внимательными, не допускать ошибок, – заявил Ковальчук.
Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное