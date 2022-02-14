Ковальчук о жалобах на арбитров: «О предвзятости речи не идет, судят так, как умеют. Момент с Воронковым спорный – захлестнули эмоции»

Менеджер сборной России высказался про удаление форварда в матче Олимпиады-2022 против команды Чехии (5:6 ОТ).

– «5+20» не показалось перебором?

– Это хоккей. Судьи так решили.

Момент спорный, арбитр выписал штраф, игроков захлестнули эмоции. К сожалению, пропустили в меньшинстве два гола. Будем делать выводы.

– После матча с чехами игроки жаловались на судейство. Оцените работу арбитров.

– Не хотел бы обсуждать судейство. Все судьи судят так, как умеют.

Ни о какой предвзятости речи не идет.

Нужно быть более сконцентрированными и внимательными, не допускать ошибок, – заявил Ковальчук.

Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное