Алексей Терещенко: «Если Россия не выиграет у Дании или Латвии в 1/4 финала, то позор – это мягко сказано»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о том, что в четвертьфинале Олимпиады-2022 сборная России сыграет с победителем пары Дания – Латвия.

«Четвертьфинал с Данией или Латвией – вообще отлично. Если мы будем обсуждать, пройдем ли эти команды, то уровень нашего чемпионата… даже говорить не буду. Вы представляете, если латышам проиграем, вообще катастрофа будет. Не то что катастрофа, а нужно брать и закрывать эту лавочку.

Федотов в воротах – правильное решение. Пропустил шесть шайб? Там голы-то какие. А так, Иван хорошо отыграл предыдущие матчи.

На этой стадии нужно обыгрывать любого соперника. Если не выиграем у Дании или Латвии… позор – мягко сказано», – сказал Терещенко.

Дания сыграет с Латвией в квалификации.

Россия сыграет с победителем пары Дания – Латвия в 1/4 финала Олимпиады-2022