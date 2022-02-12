Жамнов после поражения от Чехии: «Спасибо судьям. У чехов была задержка на вбрасывании в овертайме. У Воронкова не было «5+20» – игрок шел, наклонив голову»

Главный тренер сборной России высказался касательно работы арбитров после поражения от команды Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

– Теперь никто не скажет, что сборная России играет в скучный хоккей.

– Спасибо судьям.

– А что вам не понравилось в работе судей? Было удаления Воронкова, – тоже.

– Потом был точно такой же момент у чехов – задержка на вбрасывании. Когда мы играли в овертайме.

– Вы считаете, что в моменте с Воронковым это не «5+20»?

– Спорный момент. Я пока его полностью не смотрел. Там игрок шел, наклонив голову. Это тоже нужно учитывать. По мне, там не было «5+20».

– Как должен был сыграть в том моменте?

– Он шел к шайбе. Была борьба. Это игровой момент. Здесь тяжело предсказать. В принципе он делал все правильно, прикрывал корпусом шайбу.

– Что вы ему сказали?

– Это наша внутренняя кухня. Но не ругали. Просто попросили всех ребят, чтобы они учитывали все эти нюансы в плей-офф.

– Вы заметили, что именно с этого матча начали судить по-другому?

– Было видно, – заявил Жамнов.

Главными судьями матча были финн Микко Каукокари и швед Микаэль Норд.

Воронков удален до конца матча за удар в голову Седлаку. Чехия забила дважды в большинстве