Жамнов после поражения от Чехии: «Спасибо судьям. У чехов была задержка на вбрасывании в овертайме. У Воронкова не было «5+20» – игрок шел, наклонив голову»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался касательно работы арбитров после поражения от команды Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.
– Теперь никто не скажет, что сборная России играет в скучный хоккей.
– Спасибо судьям.
– А что вам не понравилось в работе судей? Было удаления Воронкова, Александра Никишина – тоже.
– Потом был точно такой же момент у чехов – задержка на вбрасывании. Когда мы играли в овертайме.
– Вы считаете, что в моменте с Воронковым это не «5+20»?
– Спорный момент. Я пока его полностью не смотрел. Там игрок шел, наклонив голову. Это тоже нужно учитывать. По мне, там не было «5+20».
– Как Дмитрий Воронков должен был сыграть в том моменте?
– Он шел к шайбе. Была борьба. Это игровой момент. Здесь тяжело предсказать. В принципе он делал все правильно, прикрывал корпусом шайбу.
– Что вы ему сказали?
– Это наша внутренняя кухня. Но не ругали. Просто попросили всех ребят, чтобы они учитывали все эти нюансы в плей-офф.
– Вы заметили, что именно с этого матча начали судить по-другому?
– Было видно, – заявил Жамнов.
Главными судьями матча были финн Микко Каукокари и швед Микаэль Норд.
Воронков удален до конца матча за удар в голову Седлаку. Чехия забила дважды в большинстве