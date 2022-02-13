Плющев об 1/4 финала: «России будет тяжело при любом раскладе. Форварды так называемой креативной пятерки ничего нарисовать не могут»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Плющев Сборная Дании по хоккею Сборная Латвии по хоккею Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями о том, что в четвертьфинале Олимпиады-2022 национальная команда сыграет с победителем пары Дания – Латвия, а также оценил выступление вратаря Ивана Федотова.

«Нам будет тяжело при любом раскладе и сопернике. Все зависит от того, как сыграет наша креативная пятерка, так называемая. Она вообще еще пока никак не играла – нападающие ничего нарисовать не могут.

Что касается Федотова, в матче с Чехией ему не особо оборонцы помогали, поэтому он даже психанул. Иван многое сделал, чтобы сыграть на ноль в первом матче. Он бы хотел, чтобы партнеры помогали ему, а не сидели на шее», – сказал Плющев.

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