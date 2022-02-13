Быков о том, что Россия может сыграть с Финляндией в 1/2 финала: «У финнов очень опытная команда. Они кандидаты на золото»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о том, что команда может сыграть с Финляндией в полуфинале Олимпиады-2022.

«У Финляндии очень интересная и опытная команда. Большинство игроков – лидеры в разных чемпионатах. При этом они играют на важных позициях в своих клубах. Для меня они одни из кандидатов на золото.

В плей-офф легких матчей не бывает. Туда пробиваются команды, которые претендуют на медали, с большим потенциалом», – сказал Быков.

В 1/4 финала Олимпиады сыграет с победителем пары Дания – Латвия.

В 1/2 финала сборные распределятся так – команда с самым высоким посевом получит соперника с самым низким, две другие команды сыграют между собой.