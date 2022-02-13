Квартальнов о форме Билялова: «Что, привозить его чартером из Китая? Отозвать из сборной? Будет пару выставочных игр – сыграет»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мыслями после победы над «Локомотивом» (3:2) на турнире в Казани.
– Давно не играли. Хромало качество технического мастерства, было много потерь, брака в передачах.
Но любая победа придает положительные эмоции, хотя и стоит многое наладить.
– «Локомотив» провел 14 минут в меньшинство. «Ак Барс» смог реализовать большинство лишь раз. Что не так?
– Многие компоненты надо подтягивать, даже со входом в зону были проблемы.
Надо было улучшать свою игру, но отмечу, что есть хорошие моменты. Хотя были и те, которые нам не понравились.
– Тимур Билялов не играет на Олимпиаде. Сможет ли он войти сразу в ритм после возвращения в состав?
– Что, привозить его чартером из Китая? Отозвать с национальной команды? Будет пару выставочных игр – он сыграет.
– Как оцените физическое состояние команды?
– Кто-то тяжеловато, кто-то после болезни. Есть над чем работать, турнир закончим – будет повеселее.
– Пер Линдхольм отсутствовал. Почему?
– Он в Швеции. По семейным обстоятельствам, – сказал Квартальнов.