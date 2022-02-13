Квартальнов о форме Билялова: «Что, привозить его чартером из Китая? Отозвать из сборной? Будет пару выставочных игр – сыграет»

Главный тренер поделился мыслями после победы над (3:2) на турнире в Казани.

– Давно не играли. Хромало качество технического мастерства, было много потерь, брака в передачах.

Но любая победа придает положительные эмоции, хотя и стоит многое наладить.

– «Локомотив» провел 14 минут в меньшинство. «Ак Барс» смог реализовать большинство лишь раз. Что не так?

– Многие компоненты надо подтягивать, даже со входом в зону были проблемы.

Надо было улучшать свою игру, но отмечу, что есть хорошие моменты. Хотя были и те, которые нам не понравились.

– не играет на Олимпиаде. Сможет ли он войти сразу в ритм после возвращения в состав?

– Что, привозить его чартером из Китая? Отозвать с национальной команды? Будет пару выставочных игр – он сыграет.

– Как оцените физическое состояние команды?

– Кто-то тяжеловато, кто-то после болезни. Есть над чем работать, турнир закончим – будет повеселее.

– Пер Линдхольм отсутствовал. Почему?

– Он в Швеции. По семейным обстоятельствам, – сказал Квартальнов.