Семенов о Чехии: «Провокации были с самого начала, как и на Евротуре. Нужно быть сдержанными, не поддаваться»

Нападающий сборной России Кирилл Семенов поделился мыслями после поражения от команды Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

– Хороший, боевой матч, показали характер, вытащили игру, но потом пропустили пятый гол, но ничего страшного в этом нет.

Нужно быть сдержанными, не поддаваться на провокации, что мы и старались делать сегодня.

– В какой момент начались провокации, и игра посыпалась?

– Ничего не посыпалось. Были провокации с их стороны с самого начала. Как и на Евротуре.

Игра была равная. Самое главное, что мы не опустили руки, сражались до конца, но не повезло в овертайме.

– Удаление Дмитрия Воронкова стало ключевым?

– Не сказал бы, что это ключевой момент.

Но чехи большие мастера, у многих была хорошая карьера в НХЛ. Мы были готовы к этому. Да, пропустили два гола, но мы не расслабились.

– Насколько вас расстроило, что вы 13-й нападающий в составе?

– Меня бы расстроило, если бы я не попал на Олимпийские игры. А 13-й или не 13-й – какая разница. Мы одна команда, – сказал Семенов.

Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное