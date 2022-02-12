Никита Гусев: «Россия потихоньку начинает лучше играть. Надо улучшать процент реализации большинства»

Нападающий сборной России дал комментарий после поражения от команды Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

– Одиннадцать голов в матче с Чехией после 1:0 и 2:0 в первых матчах. Повеселее было?

– Нет, не повеселее. Мы проиграли.

– Что-то изменилось, в следствие чего стало много голов?

– Не знаю, мы ничего не меняли. Старались больше бросать, больше делать моментов.

– Вы набрали первые очки.

– Тут самое важное, чтобы победила команда. Лучше выиграть 1:0 и не набрать очков, чем проиграть, но набрать очки.

– Об удалении что скажете?

– Без комментариев.

– Виден ли прогресс в игре команды, несмотря на счет?

– Мы потихоньку начинаем лучше играть. Надеюсь, следующая игра будет еще лучше.

– Пауза – это хорошо?

– Она даст нам возможность подготовиться, передохнуть. Наверное, это плюс.

– Первый раз на турнире реализовали большинство.

– Это хорошо, но попыток у нас много. Надо улучшать процент реализации, – сказал Гусев.

Россия закончила группу лихой перестрелкой с чехами. Проиграли, но забили пять