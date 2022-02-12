Никита Гусев: «Россия потихоньку начинает лучше играть. Надо улучшать процент реализации большинства»

Нападающий сборной России Никита Гусев дал комментарий после поражения от команды Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.
– Одиннадцать голов в матче с Чехией после 1:0 и 2:0 в первых матчах. Повеселее было?
– Нет, не повеселее. Мы проиграли.
– Что-то изменилось, в следствие чего стало много голов?
– Не знаю, мы ничего не меняли. Старались больше бросать, больше делать моментов.
– Вы набрали первые очки.
– Тут самое важное, чтобы победила команда. Лучше выиграть 1:0 и не набрать очков, чем проиграть, но набрать очки.
– Об удалении Дмитрия Воронкова что скажете?
– Без комментариев.
– Виден ли прогресс в игре команды, несмотря на счет?
– Мы потихоньку начинаем лучше играть. Надеюсь, следующая игра будет еще лучше.
– Пауза – это хорошо?
– Она даст нам возможность подготовиться, передохнуть. Наверное, это плюс.
– Первый раз на турнире реализовали большинство.
– Это хорошо, но попыток у нас много. Надо улучшать процент реализации, – сказал Гусев.
Россия закончила группу лихой перестрелкой с чехами. Проиграли, но забили пять